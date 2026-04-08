08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Stevens, Celtics'te kalmaya kararlı: "Başka bir planım yok"

Boston Celtics'in başkanı Brad Stevens, son dönemde adı farklı görevlerle anılmasına rağmen Boston Celtics'ten ayrılmayı düşünmediğini net bir şekilde ifade etti.

calendar 08 Nisan 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Stevens, Charlotte Hornets karşısında alınan galibiyet öncesinde geleceğine ilişkin sessizliğini bozarak, organizasyona olan bağlılığını yineledi.

"Bu tür haberler her zaman gurur verici. Yıl boyunca ligdeki birçok insanla iletişim halindeyim çünkü işimin en keyifli yanlarından biri, birlikte çalıştığım insanların terfi ettiğini ya da yeni görevler aldığını görmek. Bu yüzden ismimin geçmesi hoş ama bu durum kararlarımı etkilemiyor," diyen Stevens, koçluk dedikodularına da değindi.

"Koçluk piyasasındaki hareketliliğin sürekli gündem olması biraz yorucu ama insanların neden bunu konuştuğunu anlıyorum. Ben hızlı kararlar alan ya da sürekli yön değiştiren biri değilim. Burada olmaktan mutluyum, bana çok iyi davrandılar ve başka bir şey arayışında değilim."

Stevens'ın adı bir süre North Carolina Tar Heels başantrenörlüğü için gündeme gelmiş, ancak söz konusu görev eski Denver Nuggets koçu Michael Malone'a verilmişti.

NBA öncesinde ABD'nin en başarılı kolej koçlarından biri olan Stevens, Butler University ile 2010 ve 2011 yıllarında üst üste NCAA finallerine ulaşmıştı.

Ayrıca Stevens'ın adı, geçtiğimiz kasım ayında genel menajer Nico Harrison ile yollarını ayıran Dallas Mavericks ile de anılmıştı.

2013 yılından bu yana Boston'da görev yapan Stevens, koçluktan yöneticiliğe geçiş yaparak 2024 şampiyonluğunun mimarlarından biri oldu. Deneyimli isim, şu aşamada kariyerinde farklı bir yön arayışında olmadığını şu sözlerle net şekilde ortaya koydu: "Kendimi yaptığım iş dışında başka bir şey yaparken görmüyorum. Etrafımdaki insanlarla birlikte olmaktan mutluyum. Bu noktada en büyük motivasyonum bu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.