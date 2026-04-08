Stevens, Celtics'te kalmaya kararlı: 'Başka bir planım yok'

Boston Celtics'in başkanı Brad Stevens, son dönemde adı farklı görevlerle anılmasına rağmen Boston Celtics'ten ayrılmayı düşünmediğini net bir şekilde ifade etti.



Stevens, Charlotte Hornets karşısında alınan galibiyet öncesinde geleceğine ilişkin sessizliğini bozarak, organizasyona olan bağlılığını yineledi.



"Bu tür haberler her zaman gurur verici. Yıl boyunca ligdeki birçok insanla iletişim halindeyim çünkü işimin en keyifli yanlarından biri, birlikte çalıştığım insanların terfi ettiğini ya da yeni görevler aldığını görmek. Bu yüzden ismimin geçmesi hoş ama bu durum kararlarımı etkilemiyor," diyen Stevens, koçluk dedikodularına da değindi.



"Koçluk piyasasındaki hareketliliğin sürekli gündem olması biraz yorucu ama insanların neden bunu konuştuğunu anlıyorum. Ben hızlı kararlar alan ya da sürekli yön değiştiren biri değilim. Burada olmaktan mutluyum, bana çok iyi davrandılar ve başka bir şey arayışında değilim."



Stevens'ın adı bir süre North Carolina Tar Heels başantrenörlüğü için gündeme gelmiş, ancak söz konusu görev eski Denver Nuggets koçu Michael Malone'a verilmişti.



NBA öncesinde ABD'nin en başarılı kolej koçlarından biri olan Stevens, Butler University ile 2010 ve 2011 yıllarında üst üste NCAA finallerine ulaşmıştı.



Ayrıca Stevens'ın adı, geçtiğimiz kasım ayında genel menajer Nico Harrison ile yollarını ayıran Dallas Mavericks ile de anılmıştı.



2013 yılından bu yana Boston'da görev yapan Stevens, koçluktan yöneticiliğe geçiş yaparak 2024 şampiyonluğunun mimarlarından biri oldu. Deneyimli isim, şu aşamada kariyerinde farklı bir yön arayışında olmadığını şu sözlerle net şekilde ortaya koydu: "Kendimi yaptığım iş dışında başka bir şey yaparken görmüyorum. Etrafımdaki insanlarla birlikte olmaktan mutluyum. Bu noktada en büyük motivasyonum bu."



