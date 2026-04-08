Tedesco'dan Cherif'e özel uyarı: 'Sen değil kaleciler paniklesin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbisinde net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen genç santrfor Sidiki Cherif'e özel bir tavsiyede bulundu.
Tedesco, Cherif'e, "Sen panik yapma. Kaleciler panik yapsın" sözleriyle gol vuruşlarında daha özgüvenli olmasını öğütledi.
ÖZEL ANTRANMAN HAZIRLIĞI
Maçta kaçırdığı pozisyonların ardından Cherif için özel bir gol vuruşu antrenmanı planlandığı öğrenildi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ ALDI
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan gelen golle 1-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Ancak Cherif, derbide iki net gol fırsatını değerlendiremedi ve tribünlerden tepki aldı.
YÖNETİMDEN DESTEK
Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, derbinin ardından Cherif'in pozisyonlarını değerlendirememesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun gerekeni yapacaktır. Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda matematiksel olarak şansı devam ediyor ve yönetim, genç santrforun ilerleyen haftalarda gol katkısı yapacağına inanıyor.
