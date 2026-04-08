08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Tedesco'dan Cherif'e özel uyarı: "Sen değil kaleciler paniklesin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı pozisyonların ardından Sidiki Cherif'e tavsiyelerde bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 11:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbisinde net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen genç santrfor Sidiki Cherif'e özel bir tavsiyede bulundu.

Tedesco, Cherif'e, "Sen panik yapma. Kaleciler panik yapsın" sözleriyle gol vuruşlarında daha özgüvenli olmasını öğütledi.

ÖZEL ANTRANMAN HAZIRLIĞI

Maçta kaçırdığı pozisyonların ardından Cherif için özel bir gol vuruşu antrenmanı planlandığı öğrenildi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ ALDI

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan gelen golle 1-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Ancak Cherif, derbide iki net gol fırsatını değerlendiremedi ve tribünlerden tepki aldı.

YÖNETİMDEN DESTEK

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, derbinin ardından Cherif'in pozisyonlarını değerlendirememesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun gerekeni yapacaktır. Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda matematiksel olarak şansı devam ediyor ve yönetim, genç santrforun ilerleyen haftalarda gol katkısı yapacağına inanıyor.

 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
