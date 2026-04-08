08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Galatasaray'da kenetlenme!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı ile birlikte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananlar kenetlenmeyi sağladı. Sarı-kırmızılılar, kalan 7 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

calendar 08 Nisan 2026 09:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kenetlenme... Her sezon en önemli mottosu "Mayıslar bizimdir" olan Galatasaray'ın bu yoldaki önemli kalemlerinden birisi de "Konsantrasyon"dur.

Tribünde asılan tek kelimelik pankart gibi görülen bu sloganın sarı kırmızılılardaki anlamı çok ama çok farklıdır. En azından camia zor zamanlarda içini doldurmayı başardı. İşte şimdi de böyle bir durum söz konusu. Ligde lider durumda bulunan ve maç eksiği ile 1 puanla önde bulunan sarı-kırmızılılarda yaşanan gelişmeler yeni bir birlik, beraberliği ve sahada odaklanmayı işaret etti.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı öncesi rakip başkan Ertuğrul Doğan'ın, Uğurcan ve Galatasaray ile ilgili açıklamaları sonra maç sonu yaşananlar ardından da Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimi fitili ateşledi.

Takıma ve teknik ekibe 'hep destek tam destek' açılımı ile bütünleşme çağrısının yapıldığı Galatasaray'da Göztepe maçı ile başlayarak kalan 7 finalin de kazanılması ve üst üste dördüncü şampiyonluğun elde edilmesi hedefleniyor. Ekstra motive olunduğu da kaleci Günay'ın açıklamalarından anlaşılıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
