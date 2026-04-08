Galatasaray'da kenetlenme!

Her sezon en önemli mottosu "Mayıslar bizimdir" olan Galatasaray'ın bu yoldaki önemli kalemlerinden birisi de "Konsantrasyon"dur.Tribünde asılan tek kelimelik pankart gibi görülen bu sloganın sarı kırmızılılardaki anlamı çok ama çok farklıdır. En azından camia zor zamanlarda içini doldurmayı başardı. İşte şimdi de böyle bir durum söz konusu. Ligde lider durumda bulunan ve maç eksiği ile 1 puanla önde bulunan sarı-kırmızılılarda yaşanan gelişmeler yeni bir birlik, beraberliği ve sahada odaklanmayı işaret etti.Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı öncesi rakip başkan Ertuğrul Doğan'ın, Uğurcan ve Galatasaray ile ilgili açıklamaları sonra maç sonu yaşananlar ardından da Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimi fitili ateşledi.Takıma ve teknik ekibe 'hep destek tam destek' açılımı ile bütünleşme çağrısının yapıldığı Galatasaray'da Göztepe maçı ile başlayarak kalan 7 finalin de kazanılması ve üst üste dördüncü şampiyonluğun elde edilmesi hedefleniyor. Ekstra motive olunduğu da kaleci Günay'ın açıklamalarından anlaşılıyor.