Bacağını kaybediyordu, pişman değil: tarihi röportaj

Cortina'daki o pistte herkes Olimpiyat şampiyonu olmasını bekleyerek gitti. Lindsey Vonn 41 yaşında, açılış töreninden bir hafta önce ACL yırtığına rağmen yarışmaya karar vererek dünya 1 numarası olarak start almıştı. 13 saniye geçti. Kolu bir kapıya takıldı. Devrildi. Ve kayak dünyasının bugüne kadar gördüğü en ağır kazalardan biri başladı.

Vonn, bugün NBC TODAY Show'da sunucu Craig Melvin'e verdiği ilk kamera röportajında o anı anlattı: "Bacağım kırılmıştı. Kayaklarım hâlâ ayağımda. Bacağım bükülmüştü ve çıkaramıyordum. Hareket edemiyordum, yardım için bağırıyordum. Sadece biri kayaklarımı çıkarsın istedim." Aynı gün ESPN'de de özel bir röportaj yayımlandı.

Kazanın asıl tehlikesi, olayın hemen ardından gündeme geldi: kompartman sendromu. Kırık bölgede basıncın aniden yükselmesiyle kan akışının kesildiği bu durum, ABD Kayak ve Snowboard takımı baş hekimi Tom Hackett tarafından son anda fark edildi. "Bacağını yitirme ya da tamamen işlevsiz kalma ihtimali çok yüksekti" dedi Hackett. "En iyi senaryoda bacağı kalır ama işe yaramaz." Vonn ise o anları şöyle tanımladı: "Büyük miktarlarda fentanil, morfin, oksikodon — hayal edebildiğiniz her türlü ağrı kesiçi verildi. Hiçbiri işe yaramıyordu."

İtalya'da dört, Colorado'da bir ameliyat daha. Toplamda beş cerrahi müdahale. Treviso'daki hastanede iki hafta, ardından uzun bir tekerlekli sandalye dönemi. Şimdi koltuk değnekleriyle kısa mesafeler yürüyebiliyor. Günde iki saat rehabilitasyon, hiperborik oksijen terapisi, küçük kazanımlar: "Mutlu olacağım şey sadece normal bir insan olmak. Duş almak, bir şeyler taşımak, sabah kalkıp kendime kahvaltı yapabilmek — şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum."

Ama Vonn'ı Vonn yapan, bu anlara rağmen pişmanlık duymamak. ESPN'e şunları söyledi: "Yaşımdan bağımsız olarak güçlüydüm ve hazırdım. Küçük bir hata yaptım ve bu bedelini ödedim. Ama şansım olsa hepsini yeniden yapardım. Çok zor anlar oldu, ama pişman değilim."

Ve en büyük soru: Yeniden kayar mı? TODAY Show'da yanıtı beklenmiyordu: "Ailemın hayal kırıklığı olacağını biliyorum ama evet, belki. Bir koşuya daha bakabilmek isterim. Göreceğiz." Vanity Fair'de ise şöyle özetlemişti: "Hiçbir zaman son koşumu yaşamadım. Hiçbir zaman veda etme şansım olmadı."

Bu sözler, olimpiyat öncesinde 8 yarışın 7'sinde podyuma çıkan, dünya 1 numaralı olarak çıktığı sahneyi 13 saniyede kaybeden bir kadından geliyor. Kapıyı açık bırakıyor.

Lindsey Vonn — Kariyer ve Kaza Özeti

Doğum: 18 Ekim 1984 · 41 Yaş

Uyruk: ABD

Branş: Alp Kayağı (Sürat İnişi / Kombine)

Kariyer:

• 82 Dünya Kupası galibiyeti (kadınlarda 2. en fazla)

• 3 Olimpiyat Madalyası (2006 Bronz, 2010 Altın + Bronz)

• 1 Olimpiyat Altın Madalyası (2010 Vancouver, Sürat İnişi)

2026 Olimpiyat Kazası:

• Tarih: 8 Şubat 2026 · Cortina d'Ampezzo, İtalya

• An: 13. saniyede kolu kapıya takıldı

• Yaralanmalar: Tibia kırığı, fibula kırığı, ACL yırtığı, ayak bileği hasarı, kompartman sendromu

• Ameliyat sayısı: 5

• Hastane süreci: 2+ hafta (İtalya)

• Tekerlekli sandalye: 1+ ay

• Risk: Bacak amputasyonu veya tam işlevsizlik

Mevcut Durum (Nisan 2026):

• Koltuk değnekleriyle kısa mesafe yürüyebiliyor

• Günde 2+ saat rehabilitasyon

• 1 ameliyat daha planlanıyor (ACL + donanım)

• Geri dönüş: Kesin değil ama kapıyı kapatmıyor





Lindsey Vonn shows off her recovery progress. Who's rooting for her? 🙋🏼‍♀️ pic.twitter.com/rEPvo19IXV



— JJ (@JINVISIBLEWOMAN) April 3, 2026

Lindsey Vonn'un yaşadığı talihsiz kaza.

pic.twitter.com/W75heztjeV



— Türkiye Olimpiyat Bülteni (@TROlimpiyatBult) February 8, 2026

Kaynaklar — TODAY Show, ESPN ve Vanity Fair röportajları ile Tom Hackett'ın açıklamaları.