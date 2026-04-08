07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Bacağını kaybediyordu, pişman değil: tarihi röportaj

Lindsey Vonn 41 yaşındaydı, dünya sıralamalarında 1 numaraydı ve Olimpiyat madalyasına gidiyordu — ta ki 13. saniyeye kadar. Kazadan sonra kompartman sendromu bacağını tehdit etti, beş ameliyat geçirdi ve aylarca tekerlekli sandalyeyle yaşadı. Bugün ilk kez konuştu: "Pişman değilim. Hiçbir zaman son koşumu yaşamadım."

calendar 08 Nisan 2026 08:56 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 08:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Cortina'daki o pistte herkes Olimpiyat şampiyonu olmasını bekleyerek gitti. Lindsey Vonn 41 yaşında, açılış töreninden bir hafta önce ACL yırtığına rağmen yarışmaya karar vererek dünya 1 numarası olarak start almıştı. 13 saniye geçti. Kolu bir kapıya takıldı. Devrildi. Ve kayak dünyasının bugüne kadar gördüğü en ağır kazalardan biri başladı.

Vonn, bugün NBC TODAY Show'da sunucu Craig Melvin'e verdiği ilk kamera röportajında o anı anlattı: "Bacağım kırılmıştı. Kayaklarım hâlâ ayağımda. Bacağım bükülmüştü ve çıkaramıyordum. Hareket edemiyordum, yardım için bağırıyordum. Sadece biri kayaklarımı çıkarsın istedim." Aynı gün ESPN'de de özel bir röportaj yayımlandı.

Kazanın asıl tehlikesi, olayın hemen ardından gündeme geldi: kompartman sendromu. Kırık bölgede basıncın aniden yükselmesiyle kan akışının kesildiği bu durum, ABD Kayak ve Snowboard takımı baş hekimi Tom Hackett tarafından son anda fark edildi. "Bacağını yitirme ya da tamamen işlevsiz kalma ihtimali çok yüksekti" dedi Hackett. "En iyi senaryoda bacağı kalır ama işe yaramaz." Vonn ise o anları şöyle tanımladı: "Büyük miktarlarda fentanil, morfin, oksikodon — hayal edebildiğiniz her türlü ağrı kesiçi verildi. Hiçbiri işe yaramıyordu."

İtalya'da dört, Colorado'da bir ameliyat daha. Toplamda beş cerrahi müdahale. Treviso'daki hastanede iki hafta, ardından uzun bir tekerlekli sandalye dönemi. Şimdi koltuk değnekleriyle kısa mesafeler yürüyebiliyor. Günde iki saat rehabilitasyon, hiperborik oksijen terapisi, küçük kazanımlar: "Mutlu olacağım şey sadece normal bir insan olmak. Duş almak, bir şeyler taşımak, sabah kalkıp kendime kahvaltı yapabilmek — şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum."

Ama Vonn'ı Vonn yapan, bu anlara rağmen pişmanlık duymamak. ESPN'e şunları söyledi: "Yaşımdan bağımsız olarak güçlüydüm ve hazırdım. Küçük bir hata yaptım ve bu bedelini ödedim. Ama şansım olsa hepsini yeniden yapardım. Çok zor anlar oldu, ama pişman değilim."

Ve en büyük soru: Yeniden kayar mı? TODAY Show'da yanıtı beklenmiyordu: "Ailemın hayal kırıklığı olacağını biliyorum ama evet, belki. Bir koşuya daha bakabilmek isterim. Göreceğiz." Vanity Fair'de ise şöyle özetlemişti: "Hiçbir zaman son koşumu yaşamadım. Hiçbir zaman veda etme şansım olmadı."

Bu sözler, olimpiyat öncesinde 8 yarışın 7'sinde podyuma çıkan, dünya 1 numaralı olarak çıktığı sahneyi 13 saniyede kaybeden bir kadından geliyor. Kapıyı açık bırakıyor.

Lindsey Vonn — Kariyer ve Kaza Özeti

Doğum: 18 Ekim 1984 · 41 Yaş
Uyruk: ABD
Branş: Alp Kayağı (Sürat İnişi / Kombine)

Kariyer:
• 82 Dünya Kupası galibiyeti (kadınlarda 2. en fazla)
• 3 Olimpiyat Madalyası (2006 Bronz, 2010 Altın + Bronz)
• 1 Olimpiyat Altın Madalyası (2010 Vancouver, Sürat İnişi)

2026 Olimpiyat Kazası:
• Tarih: 8 Şubat 2026 · Cortina d'Ampezzo, İtalya
• An: 13. saniyede kolu kapıya takıldı
• Yaralanmalar: Tibia kırığı, fibula kırığı, ACL yırtığı, ayak bileği hasarı, kompartman sendromu
• Ameliyat sayısı: 5
• Hastane süreci: 2+ hafta (İtalya)
• Tekerlekli sandalye: 1+ ay
• Risk: Bacak amputasyonu veya tam işlevsizlik

Mevcut Durum (Nisan 2026):
• Koltuk değnekleriyle kısa mesafe yürüyebiliyor
• Günde 2+ saat rehabilitasyon
• 1 ameliyat daha planlanıyor (ACL + donanım)
• Geri dönüş: Kesin değil ama kapıyı kapatmıyor

Kaynaklar — TODAY Show, ESPN ve Vanity Fair röportajları ile Tom Hackett'ın açıklamaları.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
