07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Dursun Özbek: "Mayıslar yine bizim olacak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İzmir seyahati öncesi takımı ziyaret etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdi.

calendar 08 Nisan 2026 08:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Mayıslar yine bizim olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ZİYARET

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in takımı İzmir seyahati öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ettiği öğrenildi.

Kritik maç öncesi teknik heyet ve takımla görüşüp moral veren Özbek'in, "Kritik bir maça çıkacağız. Sizlere güvenim tam. Bize yakışan bir oyunla galip geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TRABZON MAÇINI UNUTUN

Sözlerini sürdüren Özbek'in, "Puan farkını 4'e çıkaracağız. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Mayıslar yine bizim olacak. Trabzon maçını unutun. Böyle kayıplar olabilir. Önümüzdeki kritik bir maç var. Bu maçla yeniden çıkış yakalayıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALİBİYET SÖZÜ

Futbolcuların da bu konuşmanın ardından Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdiği belirlendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.