08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-390'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Millilerimiz hazırlık turnuvasında Macaristan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol takımımız, hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi.

calendar 08 Nisan 2026 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi.

2026 Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.

Salon: Aksaray

Hakemler: Genc Bujupi (Kosava), Getoar Bujupi (Kosava)

Türkiye: Beyzanur Türkyılmaz 2, Ceylan Aydemir 1, Seval Bozova 2, Reyhan Kaya, Yağmur Özler, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel 3, Edanur Burhan 1, Zeynepnur Kendirci, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 2, Nurceren Akgün Göktepe 2, Aslı İskit Çalışkan 2, Sude Karedemir, Bilgenur Öztürk Yıldırım 8, Yağmur Bembeyaz

Macaristan: Tovizi 4, Csikos 1, Kukely, Juhasz 2, Falusi 5, Marton 7, Szmolek, Papp, Szemerey, Vamos 5, Klujber 7, Kuczora 3, Janurik, Petrus 5, Bukovszky, Simon 3

Devre: 14-22

İki dakika cezası alanlar: Papp, Juhasz (Macaristan), Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan (Türkiye)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
