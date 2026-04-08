08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-018'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Juventus'ta Spalletti için geri sayım

Juventus, Luciano Spalletti ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

calendar 08 Nisan 2026 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzatmak için geri sayıma geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Spalletti ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Spalletti, 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

67 yaşındaki teknik adam, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan bonuslar dahil senelik 5-6 milyon euro kazanacak.

Juventus, 11 Nisan Cumartesi günü Atalanta ile oynayacağı maça kadar Spalletti ile yeni sözleşme imzalamak ve yeni sözleşmenin duyurusunu yapmayı planlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
