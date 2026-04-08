08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-190'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Milli atıcı, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli atıcı Buğra Selimzade, İspanya'da düzenlenen ISSF Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

calendar 08 Nisan 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcı, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Milli atıcı Buğra Selimzade, İspanya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Granada kentindeki organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Buğra Selimzade, 582 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.

Final müsabakasını üçüncü sırada tamamlayan Buğra, bronz madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
