08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Alberto Bigarelli'den Galatasaray taraftarına özel mesaj

Galatasaray Daikin'de İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli ile voleybolculardan Alexia Carutasu maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Nisan 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin'de İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı takımla kupayı kazanmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bigarelli ile voleybolculardan Alexia Carutasu, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı mutluluğu tarif edecek kelime bulamadığını anlatan Bigarelli, "Burada iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve tüm ekibim bunu hak ediyor. Ekibim olmadan başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray, en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandığım anlar bile oldu fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi. Galatasaray budur. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı pasör çaprazı Alexia Carutasu ise kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
