08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Fatih Terim: "Bana kupa sözü vermişlerdi!"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, CEV Kupası'nda gelen şampiyonluğun ardından konuşarak, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar'' dedi.

calendar 08 Nisan 2026 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

''İLKİN SÖZ VERMİŞTİ BANA''

İlkin Aydın'ın kendisine şampiyonluk sözü verdiğini belirten Fatih Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana." dedi.

''DAHA ANLAMLI KILIYOR''

Tüm takımı ve camiayı tebrik eden Terim, "Voleybolda da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

''ETLE TIRNAK GİBİ OLMUŞUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, kendisine gösterilen ilgiyle alakalı "Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların ailesi olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar." yorumunda bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
