08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Uğurcan Çakır: "Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş kameralarına çok konuşulacak bir an takıldı. Uğurcan Çakır ile İsmail Köybaşı arasındaki o diyalog maça damga vurdu.

calendar 09 Nisan 2026 00:51 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 01:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği 90 dakikanın sona ermesinin ardından saha içerisinde Uğurcan Çakır ile İsmail Köybaşı arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular sahada tebrikleşirken, yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan bir sohbet izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Uğurcan Çakır ile tecrübeli isim İsmail Köybaşı arasındaki ayaküstü diyalog kameralara takıldı.

Ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen zorlu mücadelede sahada olduğu anlaşılan Uğurcan Çakır'ın İsmail Köybaşı'na, "Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi." ekrana yansıdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.