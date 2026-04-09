09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-090'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Esenler Erokspor ile Amed SK zirve yarışında puanları paylaştı!

1. Lig'in 34. hafta maçında Esenler Erokspor ile Amed SK 1-1 berabere kaldı.

calendar 09 Nisan 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 23:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor ile Amed SK zirve yarışında puanları paylaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1. Lig'in 34. hafta maçında Esenler Erokspor, Amed SK'yi ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor'un golünü dakika 23'te Ryan Jack kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Mbaye Diagne attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 67 puana yükseldi. Amed SK ise puanını 71 yaptı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Amed SK, Ümraniyespor'u konuk edecek.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Dk. 29 Nzaba), Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 89 Recep Niyaz), Amilton, Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Faye (Dk. 29 Berat Luş), Catakovic (Dk. 78 Kayode)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Traore), Cem Üstündağ (Dk. 74 Tarkan Serbest), Moreno (Dk. 75 Dimitrov), Hasani (Dk. 75 Emrah Başsan), Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne

Goller: Dk. 23 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 51 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 42 Catakovic, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 44 Celal Hanalp, Dk. 58 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.