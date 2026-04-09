09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-090'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Sarunas: ''Bugün takımdan memnun kaldım''

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 74-69 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası açıklamaalarda bulundu.

09 Nisan 2026 23:46
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, mağlubiyete rağmen takımının oyuna yaklaşımı ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, Real Madrid'i tebrik etti.

Çok iyi bir maç olduğunu belirten Jasikevicius, "Ben oyuncularımın maça yaklaşımı ve efordan çok memnunum. Ligdeki en iyi takımlardan birisiyle oynadık. 2 kez önemli avantaj sağladık. Belirli bölümlerde konsantrasyonumuz bozulunca zorlandık. Rakibin bazı önemli atışları vardı, bizim de kaçırdığımız atışlar vardı. Bugün takımın oyuna yaklaşımı ve savaşma ruhundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların rollerini uygulamada ve oyun planında iyi olduklarını ancak skoru detayların belirlediğini dile getiren Jasikevicius, "Real Madrid'in hücum potansiyelini anlamamız gerekiyor. Daha önceki maçlarda 88 sayı atıyorlardı. Onları 74 sayıda tuttuk. Mağlubiyetin nedeni olarak savunmayı söyleyemeyiz." diye konuştu.

21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Boston'ın harika bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, son maçlarda alınan mağlubiyetlerin taraftarlarda karamsarlık oluşturduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Karamsar olunması bizi etkilemiyor. Soyunma odası bizim gizli bölgemiz. Ben koç olarak ilk sıradayken de takımıma neler söylediğimi ve neler beklediğimi biliyorum. Birçok farklı nedenden dolayı sorunlar olacağını biliyorduk. Hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Şu anda en iyi durumumuza tekrar ulaşmak istiyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
