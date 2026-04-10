Porto'da kazanan çıkmadı, tur diğer maça kaldı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.



Estadio do Dragos'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı.



Maçta Porto'nun golünü 11. dakikada William Gomes kaydederken, Nottingham Forest'ın golünü ise 13. dakikada Martin Fernandes (K.K) kaydetti.



Igor Jesus'un 63. dakikada attığı gol ise VAR'dan iptal edildi.



Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.



Turu geçen ekip, Bologna-Aston Villa eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.



