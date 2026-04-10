09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Porto'da kazanan çıkmadı, tur diğer maça kaldı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto ile Nottingham Forest 1-1 berabere kaldı.

10 Nisan 2026
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Estadio do Dragos'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı.

Maçta Porto'nun golünü 11. dakikada William Gomes kaydederken, Nottingham Forest'ın golünü ise 13. dakikada Martin Fernandes (K.K) kaydetti.

Igor Jesus'un 63. dakikada attığı gol ise VAR'dan iptal edildi.

Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

Turu geçen ekip, Bologna-Aston Villa eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
