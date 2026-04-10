09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Arda Turan'ın Shakhtar'ı ikinci yarı açıldı!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti.

10 Nisan 2026 00:07
Haber: Sporx.com
Arda Turan'ın Shakhtar'ı ikinci yarı açıldı!
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı ağırladı. 

Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81 ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti.

İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
