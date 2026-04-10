Galatasaray'da köstebek aranıyor!

Galatasaray'da maçlardan önce kamuoyuna sızdırılan kadrolarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatılıyor.
Göztepe galibiyeti sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, "En son maçın kadrosunu sızdıranlar var. Bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Bunu ortaya çıkarıp takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp önlem alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Göztepe maçının taktik idmanını seyreden herkes incelenecek.
KAMERA VE DRONE KAYITLARI TEK TEK İNCELENECEK
Futbolcularının kadroyu sızdırma ihtimalini göz ardı etmeyen ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede bütün kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Salı günü Kemerburgaz'da gerçekleştirilen son idmanı kimlerin takip ettiğine bakılacak. Ayrıca bazı idmanlarda kullanılan drone görüntülerine de başvurulacak.
Kadroyu sızdıran kişiyi bulmak için geniş bir çalışma başlatılırken, ortaya çıkması durumunda hemen yollar ayrılacak.
