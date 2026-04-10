09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Galatasaray'da köstebek aranıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 'İçimizdeki hain' olarak adlandırdığı kadroyu sızdıran kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için kulüpte geniş bir çalışma başlatıldı.

calendar 10 Nisan 2026 09:33
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da maçlardan önce kamuoyuna sızdırılan kadrolarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatılıyor.

Göztepe galibiyeti sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, "En son maçın kadrosunu sızdıranlar var. Bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Bunu ortaya çıkarıp takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp önlem alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe maçının taktik idmanını seyreden herkes incelenecek.

KAMERA VE DRONE KAYITLARI TEK TEK İNCELENECEK

Futbolcularının kadroyu sızdırma ihtimalini göz ardı etmeyen ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede bütün kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Salı günü Kemerburgaz'da gerçekleştirilen son idmanı kimlerin takip ettiğine bakılacak. Ayrıca bazı idmanlarda kullanılan drone görüntülerine de başvurulacak.

Kadroyu sızdıran kişiyi bulmak için geniş bir çalışma başlatılırken, ortaya çıkması durumunda hemen yollar ayrılacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
