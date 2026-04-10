Freiburg taraftarı önünde tur kapısını sonuna kadar araladı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Freiburg ile Celta Vigo kozlarını paylaştı.
Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Freiburg'u galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Vincenzo Grifo, 32. dakikada Jan-Niklas Beste ve 78. dakikada Matthias Ginter kaydetti.
Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
Turu geçen taraf Braga-Real Betis eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.
