09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Freiburg taraftarı önünde tur kapısını sonuna kadar araladı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Freiburg, sahasında Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Nisan 2026 00:04
Freiburg taraftarı önünde tur kapısını sonuna kadar araladı
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Freiburg ile Celta Vigo kozlarını paylaştı.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Freiburg'u galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Vincenzo Grifo, 32. dakikada Jan-Niklas Beste ve 78. dakikada Matthias Ginter kaydetti.

Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

Turu geçen taraf Braga-Real Betis eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
