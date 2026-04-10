09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş'tan dev protesto hazırlığı!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaşananların ardından Antalyaspor karşılaşmasında TFF ve MHK'ye tepki göstermek için hazırlık yaptı.

calendar 10 Nisan 2026 09:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, TFF ve MHK'ye yönelik dev protesto hazırlığında.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına Fenerbahçe yenilgisiyle havlu atan siyah-beyazlı taraftarlar için Antalya maçının bir önemi yok. Hedefte Futbol Federasyonu ve MHK var.

PANKARTLAR HAZIR
Başkan Serdal Adalı'nın Kadıköy'deki derbinin ardından yaptığı açıklamalarla başlattığı isyanın ardından taraftarlar, Tüpraş Stadı'na "Kukla VAR" pankartı astı.


SERT TEPKİ GELİYOR
Agbadou'nun TV açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sabrı taşan taraftar grupları yeni pankartlar hazırladı. Antalyaspor maçında tüm tribünlerin protestolarını sert bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
