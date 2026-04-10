Beşiktaş'tan dev protesto hazırlığı!

Beşiktaş, TFF ve MHK'ye yönelik dev protesto hazırlığında.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına Fenerbahçe yenilgisiyle havlu atan siyah-beyazlı taraftarlar için Antalya maçının bir önemi yok. Hedefte Futbol Federasyonu ve MHK var.
PANKARTLAR HAZIR
Başkan Serdal Adalı'nın Kadıköy'deki derbinin ardından yaptığı açıklamalarla başlattığı isyanın ardından taraftarlar, Tüpraş Stadı'na "Kukla VAR" pankartı astı.
SERT TEPKİ GELİYOR
Agbadou'nun TV açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sabrı taşan taraftar grupları yeni pankartlar hazırladı. Antalyaspor maçında tüm tribünlerin protestolarını sert bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.
