Recep Uçar galibiyet yorumu: ''Emeğimizin karşılığı''

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Samsunspor'u sahasından 4-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada oynadıkları iyi oyunlara birini daha eklediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, Çaykur Rizespor'a geldikten sonra önemli maçlara çıktıklarını dile getirdi.



Emeklerinin karşılığını alamadıkları maçlar olduğunu belirten Recep Uçar, "Bugün karşılığını aldığımız bir maç oynadığımızı söyleyebilirim." dedi.



Samsunspor'un yaptığı yatırımlarla geçen sene önemli başarılar elde ettiğini belirten Uçar, "Bu sene de ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde harika bir şekilde temsil ettiler. Gruplarından çıktılar. Orada 10 maçın 6'sını kazanarak ülkemize ciddi anlamda puan kazandıran bir ekip. Onları da bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İyi oyunculardan oluşan bir ekip." diye konuştu.



Ligde bundan önceki iki maçlarını kaybettiklerini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:



"Bugün telafi etmek istiyorduk, o coşkuyla başladık. İlk 30 dakikalık bölümde çok fazla üretemedik ama oyun oynayan, daha çok topa sahip olan takımdık. İlk yarıda kalemize şut yemedik. Bu emeklerimizin karşılığını, ön alan baskısıyla kazandığımız top sonrası bulduğumuz golle aldık. Sonrasında da ikinci ve üçüncü golü bulmamız bizi o anlamda hem rahatlattı hem de devreye daha iyi bir moralle girmemize vesile oldu."



Recep Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci yarıda Augusto ile bulduğumuz dördüncü golle beraber oyun bizim adımıza daha rahatladı. Belki daha sonra beşinci gölü de bulabilirdik ama olmadı. Sonraki bölümde oyuncu değişiklikleriyle beraber onlar biraz bizi geriye itti ama net pozisyonlar vermedik. Baktığımızda bugün itibariyle gerek ligde gerek UEFA Konferans Ligi'nde hiç dört gol yemeyen bir Samsun takımına karşı dört golle kazanmak gerçekten mutluluk ve gurur verici. Bundan dolayı bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü belirlediğimiz planı sonuna kadar uygulamaya çalıştılar. Bizim için evimizde kazanılan güzel bir galibiyet. Bu sene evimizde ben geldikten sonra sadece Galatasaray'a kaybetmiştik. O anlamda da bizim için değerli."



Zor dönemden geçtiklerini vurgulayan Uçar, "Bugün aldığımız galibiyetin mutluluğunu elbette yaşayacağız ama yarın antrenmanımız var. Kesinlikle ve kesinlikle bunun rehavetine kapılmayacağız. Önümüzde 6 maç var. Öncelikle hedefimiz pazartesi günkü Gaziantep FK maçımız. Bugün seyircimizi mutlu ettik ama pazartesi günü iyi bir sonuç almazsak bence çok bir anlamı olmayacak. O yüzden yarından itibaren pazartesi günkü Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



