09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Sebastian Hahn: ''Hedef kupada tur atlamak''

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Rizespor'a 4- kaybeden Samsunspor'da yardımcı antrenörü Sebastian Hahn maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Nisan 2026 00:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn da maç için uzun bir yolculuk yaparak takımı desteklemeye gelen taraftarlarına teşekkür ederek, "Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuktan sonra buraya gelip bizi desteklediler. Böyle bir performans gösterdiğimiz ve böyle bir sonuç aldığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Çünkü istemiş olduğumuz, beklediğimi, performans bu değildi. Hem teknik ekip hem de takım adına taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hahn, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ve birçok oyuncularının bugün iyi olmadığını dile getirerek, "Birinci toplarda zaten geç kaldık. İkinci topları da kazanamadık ve ikili mücadeleleri de aynı zamanda kaybettik. Planımız bunların hepsini daha iyi bir şekilde yapmak, daha iyi bir şekilde gerçekleştirmekti ancak ne yazık ki oyun planımızı gerçek anlamda sahaya yansıtamadık. Tam oyuna döndük derken bence net bir faul vardı ve faul verilmediği için de birinci golü yedik. İkinci gol belki ofsayta bakılabilir. Ofsayt mı değil mi o pozisyonu görmem gerekiyor. Kritik bir pozisyonda çünkü. Genel anlamda maç bizim adımıza zor geçti diyebilirim." diye konuştu.

Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Hahn, "Sadece lig veya Türkiye Kupası özelinde değil, elbette ki önemli bir karşılaşma oynayacağız. Trabzonspor karşılaşması çok önemli bir karşılaşma. O karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz ve bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda daha da ileriye gitmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
