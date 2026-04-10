Kayseri'de forma Fred'in olacak

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı dengeleri değiştirdi.
İspanyol yıldızın yokluğu sonrası Kayserispor maçında hücumu yönlendirecek isim belli oldu...
Asensio'nun yokluğu, Sarı-Lacivertli ekibin oyun kurulumunda önemli bir boşluk oluştururken, teknik direktörün Kayserispor maçında farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.
MAESTRO FRED OLACAK
Sarı-Lacivertli takımın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ismin ise Fred olacağı belirtildi.
Orta sahadan daha ileri bir rolde değerlendirilecek olan Brezilyalı oyuncunun, oyunun temposunu belirleyen kilit isim olması bekleniyor.
FRED'İN ÖNÜNDE TALISCA
Kayserispor'a karşı Anderson Talisca'nın Fred'in önünde forvet oynayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor... Fransız genç golcü Sidiki Cherif, maçta yedek bekleyecek.
