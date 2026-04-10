09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Kayseri'de forma Fred'in olacak

Asensio'nun yokluğunda hücumu yönlendirecek ismin Brezilyalı yıldız Fred olduğu öğrenildi. Sambacı futbolcunun önünde vatandaşı Anderson Talisca forvet hattında görev yapacak.

10 Nisan 2026 10:02
Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı dengeleri değiştirdi.

İspanyol yıldızın yokluğu sonrası Kayserispor maçında hücumu yönlendirecek isim belli oldu...

Asensio'nun yokluğu, Sarı-Lacivertli ekibin oyun kurulumunda önemli bir boşluk oluştururken, teknik direktörün Kayserispor maçında farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

MAESTRO FRED OLACAK

Sarı-Lacivertli takımın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ismin ise Fred olacağı belirtildi.

Orta sahadan daha ileri bir rolde değerlendirilecek olan Brezilyalı oyuncunun, oyunun temposunu belirleyen kilit isim olması bekleniyor.

FRED'İN ÖNÜNDE TALISCA

Kayserispor'a karşı Anderson Talisca'nın Fred'in önünde forvet oynayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor... Fransız genç golcü Sidiki Cherif, maçta yedek bekleyecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
