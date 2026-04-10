09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Barış Alper, dünya yıldızlarını solladı

18 gole katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en skorer 6. sol kanat oyuncusu... Barış, Kenan Yıldız ve Vini Junior'u geçti.

calendar 10 Nisan 2026 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 09:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, son haftalarda yükselen formunu Göztepe deplasmanında da sürdürdü.

İzmir'de açılış golüne imza atan milli yıldız, bu sezonki istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde 7 gol ve 11 asistle, en skorer sol kanatlar listesinde 6. sırada yer alıyor.

Yılmaz, skor katkısıyla önemli yıldızları geride bıraktı. 10 gol ve 7 asistle 17 gole katkı veren, Juventus formasıyla göğsümüzü kabartan Kenan Yıldız'ı geride bırakan Barış Alper Yılmaz, yine Real Madrid'te top koşturan Brezilyalı Vinicius Junior'ı da geçmeyi başardı.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 3 asist üreten Barcelona'nın müthiş sol kanat oyuncusu Raphinha'dan daha fazla skor katkısı yaptı.

Adı Avrupa'nın önemli kulüpleri ile anılan Barış Alper Yılmaz, ünlü scoutları peşinden koşturmaya devam ediyor. Dev kulüpler sezon sonu, onun için Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

EN SKORER SOL KANATLAR

Oyuncu Takım Gol Asist
Luis Diaz Bayern Münih 15 14
Mika Godts Ajax 14 10
Christos Tzolis Club Brugge 9 13
Pedro Gonçalves Sporting 13 6
Ricardo Horta Braga 13 6
Barış Alper Galatasaray 7 11
Vinicius Junior Real Madrid 11 6
Kenan Yıldız Juventus 10 7
Yan Diomande Leipzig 10 7
Ivan Perisic PSV 5 10
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
