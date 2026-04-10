Galatasaray büyük düşünüyor: Van Dijk!

Galatasaray, Liverpool'un ünlü stoperi Virgil Van Dijk'ın transferinde düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ı yakından takip etmeye başladı. Kontratı 2027'de bitecek dünyaca ünlü ismin tekliflere açık olduğu belirtildi.
Aslan'ın kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.
GALATASARAY TARAFTARINI BEĞENİYOR
Galatasaray'ı çok iyi tanıyan 34 yaşındaki yıldız, Galatasaray taraftarından etkilendiğini her fırsatta dile getiriyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Virgil Van Dijk bu sezon Liverpool'da toplam 47 maça çıktı. Hollandalı stoper bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle oynadı.
