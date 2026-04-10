09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Galatasaray büyük düşünüyor: Van Dijk!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk için düğmeye bastı.

calendar 10 Nisan 2026 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 08:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Liverpool'un ünlü stoperi Virgil Van Dijk'ın transferinde düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ı yakından takip etmeye başladı. Kontratı 2027'de bitecek dünyaca ünlü ismin tekliflere açık olduğu belirtildi.

Aslan'ın kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.

GALATASARAY TARAFTARINI BEĞENİYOR

Galatasaray'ı çok iyi tanıyan 34 yaşındaki yıldız, Galatasaray taraftarından etkilendiğini her fırsatta dile getiriyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Virgil Van Dijk bu sezon Liverpool'da toplam 47 maça çıktı. Hollandalı stoper bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle oynadı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
