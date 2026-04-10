10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

NBA, Orlando Magic'e 25 bin dolar ceza verdi

NBA, Orlando Magic'e sakatlık raporlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

10 Nisan 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic, Detroit Pistons karşılaşması öncesinde açıkladığı ilk sakatlık raporunda oyun kurucu Anthony Black'i "oynamayacak" olarak bildirmişti.

Ancak karın bölgesindeki sakatlık nedeniyle 15 maç kaçıran Black, bu karşılaşmada sahaya çıktı ve 15 dakikada 14 sayı, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayarak takımının 123-107'lik galibiyetine katkı sağladı.

NBA, yaptığı açıklamada Magic'in oyuncunun müsaitlik durumunu doğru şekilde bildirmediğini belirtti.

Arkansas çıkışlı üçüncü yıl oyuncusu Black, bu sezon 62 maçta (40 ilk beş) 15.1 sayı ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
