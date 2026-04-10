10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Süper Lig'de 29. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

10 Nisan 2026 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
