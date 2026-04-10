Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Dünya Kupası'nda finale kaldı.
Dünya Kupası'nın Kahire ayağında elemelerde 1406 puanla grubunda 4'üncü olan İlke, yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Yarı finalde A grubunda mücadele eden milli pentatlet, 1413 puanla 5'inci sırayı alarak finale yükseldi.
Elemelerde serisinde 13'üncü olan Sıdal Aslan ise yarı final mücadelesini A grubunda 1371 puanla 12'nci sırada tamamladı.
Dünya Kupası'nda elemeleri grubunda 36 sporcu arasında Ebrar Çalışkan 26'ncı, Tulya Kesebir 34'üncü sırada bitirdi.
