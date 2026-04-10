Haftalar sonra 11'de; Jota Silva golle döndü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor karşısında maça hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alırken erken bölümde bulduğu gollerle öne geçti.
5. dakikada takım kaptanı Orkun Kökçü sahneye çıkarak Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Bu golden yalnızca birkaç dakika sonra, 9. dakikada bu kez Orkun'un hazırladığı pozisyonda Jota Silva farkı artıran golü kaydetti.
JOTA SILVA'DAN ERKEN ETKİLİ PERFORMANS
Maçın başında oldukça hareketli bir görüntü sergileyen Jota Silva, ilk dakikalarda üç net gol pozisyonuna girdi. Üçüncü fırsatında ise topu ağlara göndererek dikkat çeken bir başlangıca imza attı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN ASİSTLİ POZİSYON
Ön alanda yapılan presle kazanılan top sonrası Orkun Kökçü oyunu hızla ileri taşıdı. Ceza sahasının soluna sarkan Jota Silva'yı savunma arkasına atılan pasla bulan Orkun'un bu hareketi, golün hazırlayıcısı oldu. Silva ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Sergen Yalçın, son Fenerbahçe derbisi kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yapılan değişiklikler içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Jota Silva olurken, oyuncunun maç başındaki etkili performansı öne çıktı.
HAFTALAR SONRA İLK 11'DE BAŞLADI
Jota Silva, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katıldı. Bu sezon Süper Lig'de 14. maçına çıkan Portekizli futbolcu, 4. golünü kaydetti. Silva'nın son kez ilk 11'de başladığı karşılaşma ise 19. haftadaki 2-2 biten Eyüpspor maçı olmuştu.
