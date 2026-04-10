10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-268'
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
0-00'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
3-168'
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
1-029'

Haftalar sonra 11'de; Jota Silva golle döndü!

Orkun Kökçü'nün asist katkısıyla Beşiktaş'ın erken öne geçtiği maçta, haftalar sonra ilk 11'de sahaya çıkan Jota Silva hızlı başlangıç yaparak gol atıp formda dönüş sinyali verdi.

10 Nisan 2026 21:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Haftalar sonra 11'de; Jota Silva golle döndü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor karşısında maça hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alırken erken bölümde bulduğu gollerle öne geçti.

5. dakikada takım kaptanı Orkun Kökçü sahneye çıkarak Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Bu golden yalnızca birkaç dakika sonra, 9. dakikada bu kez Orkun'un hazırladığı pozisyonda Jota Silva farkı artıran golü kaydetti.

JOTA SILVA'DAN ERKEN ETKİLİ PERFORMANS

Maçın başında oldukça hareketli bir görüntü sergileyen Jota Silva, ilk dakikalarda üç net gol pozisyonuna girdi. Üçüncü fırsatında ise topu ağlara göndererek dikkat çeken bir başlangıca imza attı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN ASİSTLİ POZİSYON

Ön alanda yapılan presle kazanılan top sonrası Orkun Kökçü oyunu hızla ileri taşıdı. Ceza sahasının soluna sarkan Jota Silva'yı savunma arkasına atılan pasla bulan Orkun'un bu hareketi, golün hazırlayıcısı oldu. Silva ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın, son Fenerbahçe derbisi kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yapılan değişiklikler içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Jota Silva olurken, oyuncunun maç başındaki etkili performansı öne çıktı.

HAFTALAR SONRA İLK 11'DE BAŞLADI

Jota Silva, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katıldı. Bu sezon Süper Lig'de 14. maçına çıkan Portekizli futbolcu, 4. golünü kaydetti. Silva'nın son kez ilk 11'de başladığı karşılaşma ise 19. haftadaki 2-2 biten Eyüpspor maçı olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
