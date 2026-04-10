Karşıyaka, potada en önemli maçına çıkıyor!

Ligde küme düşmeden 52 yıldır kesintisiz mücadele ederek bu sezon hiç düşme hattından sıyrılamayan Karşıyaka bitime 5 maç kala 11 Nisan Cumartesi günü son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka 11 Nisan Cumartesi günü küme düşmemek için tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki iki takım için de hayati öneme sahip karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Ev sahibi Karşıyaka taraftarları, biletleri tam 200, öğrenci 100 TL'den satılan maçta tribünleri şampiyonluk finali gibi dolduracak.



Karşıyaka-Büyükçekmece maçı bitime 5 hafta kala düşme potasındaki iki takım için de tamam ya da devam niteliği taşıyacak. Karşıyaka ligde 25 maçta 5 galibiyetle kurtuluş hattındaki Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2 galibiyet gerisinde 26'ncı haftaya başladı.



Büyükçekmece'nin 4 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf kazanırsa rakipleriyle farkı eritip son 4 maça umutlu girme fırsatı yakalayacak.



Yeşil-kırmızılı ekip Büyükçekmece'nin galibiyeti halinde ise ligde kalma şansını çok azalatacak. Kaybederse psikolojik olarak havlu atacak Büyükçekmece ise kazanırsa biraz olsun umutlarını artıracak.



