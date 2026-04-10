10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Karşıyaka, potada en önemli maçına çıkıyor!

52 yıldır kesintisiz mücadele ettiği ligde bu sezon düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka, bitime 5 maç kala 11 Nisan Cumartesi günü son sıradaki Büyükçekmece'yi konuk edecek.

calendar 10 Nisan 2026 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ligde küme düşmeden 52 yıldır kesintisiz mücadele ederek bu sezon hiç düşme hattından sıyrılamayan Karşıyaka bitime 5 maç kala 11 Nisan Cumartesi günü son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka 11 Nisan Cumartesi günü küme düşmemek için tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki iki takım için de hayati öneme sahip karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ev sahibi Karşıyaka taraftarları, biletleri tam 200, öğrenci 100 TL'den satılan maçta tribünleri şampiyonluk finali gibi dolduracak.

Karşıyaka-Büyükçekmece maçı bitime 5 hafta kala düşme potasındaki iki takım için de tamam ya da devam niteliği taşıyacak. Karşıyaka ligde 25 maçta 5 galibiyetle kurtuluş hattındaki Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2 galibiyet gerisinde 26'ncı haftaya başladı.

Büyükçekmece'nin 4 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf kazanırsa rakipleriyle farkı eritip son 4 maça umutlu girme fırsatı yakalayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip Büyükçekmece'nin galibiyeti halinde ise ligde kalma şansını çok azalatacak. Kaybederse psikolojik olarak havlu atacak Büyükçekmece ise kazanırsa biraz olsun umutlarını artıracak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
