Tatum, sakatlandığı MSG'ye geri dönüşünde duygularını paylaştı

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz yıl Doğu Konferansı yarı finallerinin 4. maçında yaşadığı Aşil tendonu kopması sonrası, ilk kez Madison Square Garden parkesine çıkmasının ardından duygularını samimi bir şekilde paylaştı.



Celtics'in New York Knicks'e 112-106 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Tatum, bu karşılaşmanın kendisi için büyük bir eşik olduğunu ifade etti.



"Bu benim için büyük bir an, önemli bir engeldi. Buraya geri dönmek konusunda gergin ve endişeliydim Maçı kazanmak ve iyi oynamak istiyordum ama en önemlisi, sahadan kendi ayaklarımın üzerinde yürüyerek ayrılabilmekti," sözlerini ekledi.



Tatum, MSG'ye dönüşünden önceki günlerde de yaşadığı sakatlığın etkilerini zihinsel olarak hissettiğini ve geçmişe dair anıların tekrar canlandığını açıkça dile getirmişti.



Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon NBA Playoffları sırasında Aşil tendonunu koparmış ve Knicks-Celtics serisinin geri kalanında forma giyememişti. Onun yokluğu, Celtics'in şampiyonluk unvanını koruyamamasında önemli rol oynarken, New York seriyi altı maçta kazanmıştı.



Sakatlığın hemen ardından ameliyat olan Tatum'un aslında 2025-26 sezonunun tamamını kaçırması bekleniyordu. Ancak hızlı gerçekleştirilen cerrahi müdahale sayesinde yıldız oyuncu bu sezon sahalara beklenenden erken döndü.



MSG'deki dönüş maçında 22'de 7 saha içi isabetiyle oynayarak istikrarsız bir performans sergilese de Tatum; 22 sayı, 13 ribaund ve 8 asistlik katkı vererek takımının en üretken isimlerinden biri oldu. Ayrıca, Jaylen Brown'ın yokluğunda 40 dakika sahada kalarak liderlik rolünü üstlendi.



Tatum, maç öncesinde anons edildiğinde tribünlerden gelen destek için de teşekkür etti.



"Sahaya döndüğümden beri oyunculardan, daha önce hiç konuşmadığım koçlardan ve genel menajerlerden çok olumlu geri dönüşler aldım. Bugün de ismim anons edildiğinde salonda ciddi bir ses vardı," dedi.



"Bu benim için çok değerli. Celtics formasıyla bunu görmek ve özellikle bunun bu salonda yaşanması benim için anlamlıydı," ifadelerini kullandı.



