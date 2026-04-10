09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Başakşehir, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, evinde 11 Nisan Cumartesi günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

calendar 10 Nisan 2026 11:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, 11 Nisan Cumartesi günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Çıktığı son 3 müsabakada galip gelemeyen turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'ne üstünlük kurarak 46 puanı bulunan Göztepe ile girdiği beşincilik yarışında yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in son 8 haftasında kazanamayan ve 6 maçtan bu yana gol sevinci yaşayamayan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 15. basamakta girdi.

İki takım arasında ligde 26. randevu

RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 25 mücadelenin 10'unu başkent temsilcisi, 9'unu turuncu-lacivertliler kazandı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ilk yarıda Ankara'da oynanan maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
