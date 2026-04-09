Motorine indirim var mı? 9 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları

Özel araç sahiplerinden nakliyeciye, çiftçiden kargo esnafına kadar herkesin derin bir nefes almasını sağlayacak bu gelişme sonrası araştırmalar hızlandı. Peki, cuma gecesi tabelalarda nasıl bir deprem yaşanacak?

Kısa ve net cevap: Evet, akaryakıt tabelalarında adeta bir devrim yaşanıyor! Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgilerine göre; Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 15 TL, benzine ise 1.65 TL devasa bir indirim yapılması bekleniyor!

Özellikle motorin grubunda bir gecede yansıyacak olan bu 15 TL'lik rekor indirim, geçtiğimiz günlerde yapılan o acımasız 7.80 TL'lik zammın tüm izlerini silmekle kalmayacak, fiyatları çok daha makul seviyelere çekecek. Sürücüler cuma gecesine kadar zorunlu kalmadıkça akaryakıt istasyonlarına uğramamak için planlarını değiştirmeye başladı bile.

Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen bu tarihi indirim dalgasından önce, 9 Nisan itibarıyla üç büyükşehrimizdeki güncel (ve zamlı) pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası): 85.27 TL

Ankara: 86.40 TL

İzmir: 86.67 TL

Güncel Benzin Fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası): 78.15 TL

Ankara: 79.20 TL

İzmir: 79.55 TL

Beklenen dev indirimin gerçekleşmesi halinde, cuma gününden itibaren pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:

Motorin (Mazot): 15 TL'lik dev indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70.27 TL seviyelerine kadar gerileyerek sürücülere devasa bir rahatlama sağlayacak.

Benzin: 1.65 TL'lik indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 76.50 TL bandına inecek.

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)