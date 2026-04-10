09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Oğuz Aydın'ın büyük hüsranı

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de gözden düştü... 2026 senesinde milli futbolcu sadece iki maça çıktı. Samsun ve Karagümrük'e karşı 12 dakika oynayan genç futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de istenmeyen adam oldu.

calendar 10 Nisan 2026 09:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin 2024 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

O dönem Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile yarışa girmiş ve milli oyuncuyu kadrosuna katarak önemli bir transfer çalımı atmıştı. Ancak gelinen noktada tablo tamamen tersine döndü.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2026 yılı itibarıyla teknik heyetin gözünden düşerken, forma şansı bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.

DÜNYA KUPASI HAYALİ VAR!

Yeni yılda yalnızca iki maçta süre alabilen Oğuz Aydın, toplamda sadece 12 dakika sahada kaldı.

Samsunspor karşısında 1 dakika, Karagümrük mücadelesinde ise 11 dakika görev yaptı. Milli Takım havuzunda yer alan ve 2026 Dünya Kupası hedefi bulunan Oğuz Aydın için bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

Düzenli forma şansı bulamaması, oyuncunun hem form grafiğini hem de milli takım şansını olumsuz etkiliyor.

Bu performans, oyuncunun beklentilerin gerisinde kaldığını net şekilde ortaya koydu. 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
