10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

FIBA'dan Hidayet Türkoğlu ile ilgili "Efsane" vurgulu paylaşım

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne giren ilk Türk basketbolcu oldu. 21 Nisan'da Berlin'de düzenlenecek törenle efsaneler arasındaki yerini alacak olan Türkoğlu'nun kariyeri, FIBA tarafından özel bir haberle onurlandırıldı.

calendar 10 Nisan 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun sporculuk kariyerine ve başarılarına ilişkin haber yayımladı.

FIBA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 21 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek törenle FIBA Hall of Fame 2026 listesine dahil olacak Başkan Türkoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı.

"Uluslararası basketbolun efsanesi" başlığıyla duyurulan haberde, Hidayet Türkoğlu'nun 20 yıllık kariyeri mercek altına alınarak, kazandığı başarılara yer verildi.

Türkoğlu'nun milli takımların alt yaş kategorilerinden itibaren sergilediği performansın Türk basketbolunun gelişimindeki etkisi vurgulanırken, 2001 Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki Almanya maçı ile 2010 Dünya Kupası'ndaki sergilediği performans ve liderliğinin kariyerindeki dönüm noktaları olduğu aktarıldı.

Hidayet Türkoğlu'nun oyunun en zor anlarında sorumluluk almaktan çekinmeyen karakterine dikkat çekilirken, milli takımdaki başarılarının yanı sıra 2000 yılında Sacramento Kings tarafından draft edilmesiyle başlayan NBA süreci ve 2008'de aldığı "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülü gibi bireysel başarıları anlatıldı.

Başkan Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçtiği ve 2016'dan bu yana TBF Başkanı olarak basketbola hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
