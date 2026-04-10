Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 12:01 -
Güncelleme Tarihi:
10 Nisan 2026 12:01
TÜBİTAK 2209-A ne zaman açıklanacak 2026?
Bilim yolunda ilk adımlarını atan, projeleriyle geleceği şekillendirmeyi hedefleyen binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı TÜBİTAK BİDEB'den gelecek o dev duyuruya çevrildi! 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim-Kasım) başvuruları tamamlanan "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" için aylardır süren titiz değerlendirme sürecinde sona gelindi. Genç araştırmacılar, projelerinin kabul alıp almadığını öğrenmek için arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu sorguluyor: TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ayı itibarıyla 2209-A başvuru sonuçları belli oldu mu, sorgulama ekranı açıldı mı? İşte bilim dünyasına ilk adımını atmaya hazırlanan gençler için beklenen o kritik takvimin detayları...
Projelerine kaynak oluşturmak ve akademik kariyerine prestijli bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, heyecanla beklenen o büyük müjde yolda mı?
TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2026)Kısa ve net cevap: TÜBİTAK 2209-A 2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçlarının, geçtiğimiz yılların takvimi göz önüne alındığında 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir! 2024 yılı 1. dönem sonuçlarının 8 Nisan tarihinde açıklandığı hatırlanırsa, 2025 yılı 2. dönem (Ekim/Kasım başvuruları) sonuçlarının da an itibarıyla (Nisan ortası) ilan edilmesi an meselesidir.Henüz resmi bir gün ve saat verilmemiş olsa da, değerlendirme süreçlerinin genellikle başvurulardan sonraki 5-6 ay içinde tamamlandığı biliniyor. Öğrencilerin gün içerisinde sık sık duyuruları takip etmesi öneriliyor.TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?Sonuçlar ilan edildiği anda adaylar için tek bir adres olacak:E-BİDEB Sistemi: Başvuru sonuçları, TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak "Başvurularım" veya "Başvuru Durumu" alanından öğrenilebilecek.Resmi Duyuru: Ayrıca eş zamanlı olarak tubitak.gov.tr adresindeki "Duyurular" sekmesinde destek almaya hak kazananların listesi pdf formatında yayımlanacaktır.PROJE DESTEĞİ ALACAKLAR İÇİN SIRADAKİ ADIM NE?Eğer projeniz destek almaya hak kazanırsa;Tahakkuk ve Ödeme: Belirlenen destek tutarları (mevcut dönem için 9.000 TL'ye kadar olan kısım) proje yürütücüsünün hesabına yatırılacaktır.
Harcama ve Raporlama: Harcamaların en geç 12 ay içinde tamamlanması ve sonuç raporunun e-BİDEB sistemine yüklenmesi zorunludur. Unutmayın, faturaların proje ekibi adına ve proje süresi içinde kesilmesi hayati önem taşır!
