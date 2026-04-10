TÜBİTAK 2209-A ne zaman açıklanacak 2026?

Projelerine kaynak oluşturmak ve akademik kariyerine prestijli bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, heyecanla beklenen o büyük müjde yolda mı?

Kısa ve net cevap: TÜBİTAK 2209-A 2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçlarının, geçtiğimiz yılların takvimi göz önüne alındığında 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir! 2024 yılı 1. dönem sonuçlarının 8 Nisan tarihinde açıklandığı hatırlanırsa, 2025 yılı 2. dönem (Ekim/Kasım başvuruları) sonuçlarının da an itibarıyla (Nisan ortası) ilan edilmesi an meselesidir.

Henüz resmi bir gün ve saat verilmemiş olsa da, değerlendirme süreçlerinin genellikle başvurulardan sonraki 5-6 ay içinde tamamlandığı biliniyor. Öğrencilerin gün içerisinde sık sık duyuruları takip etmesi öneriliyor.

Sonuçlar ilan edildiği anda adaylar için tek bir adres olacak:

E-BİDEB Sistemi: Başvuru sonuçları, TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak "Başvurularım" veya "Başvuru Durumu" alanından öğrenilebilecek.

Resmi Duyuru: Ayrıca eş zamanlı olarak tubitak.gov.tr adresindeki "Duyurular" sekmesinde destek almaya hak kazananların listesi pdf formatında yayımlanacaktır.

Eğer projeniz destek almaya hak kazanırsa;

Tahakkuk ve Ödeme: Belirlenen destek tutarları (mevcut dönem için 9.000 TL'ye kadar olan kısım) proje yürütücüsünün hesabına yatırılacaktır.

Harcama ve Raporlama: Harcamaların en geç 12 ay içinde tamamlanması ve sonuç raporunun e-BİDEB sistemine yüklenmesi zorunludur. Unutmayın, faturaların proje ekibi adına ve proje süresi içinde kesilmesi hayati önem taşır!