Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 12:01 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 12:01

TÜBİTAK 2209-A ne zaman açıklanacak 2026?

Bilim yolunda ilk adımlarını atan, projeleriyle geleceği şekillendirmeyi hedefleyen binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı TÜBİTAK BİDEB'den gelecek o dev duyuruya çevrildi! 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim-Kasım) başvuruları tamamlanan "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" için aylardır süren titiz değerlendirme sürecinde sona gelindi. Genç araştırmacılar, projelerinin kabul alıp almadığını öğrenmek için arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu sorguluyor: TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ayı itibarıyla 2209-A başvuru sonuçları belli oldu mu, sorgulama ekranı açıldı mı? İşte bilim dünyasına ilk adımını atmaya hazırlanan gençler için beklenen o kritik takvimin detayları...

Projelerine kaynak oluşturmak ve akademik kariyerine prestijli bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, heyecanla beklenen o büyük müjde yolda mı?
Kısa ve net cevap: TÜBİTAK 2209-A 2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçlarının, geçtiğimiz yılların takvimi göz önüne alındığında 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir! 2024 yılı 1. dönem sonuçlarının 8 Nisan tarihinde açıklandığı hatırlanırsa, 2025 yılı 2. dönem (Ekim/Kasım başvuruları) sonuçlarının da an itibarıyla (Nisan ortası) ilan edilmesi an meselesidir.

Henüz resmi bir gün ve saat verilmemiş olsa da, değerlendirme süreçlerinin genellikle başvurulardan sonraki 5-6 ay içinde tamamlandığı biliniyor. Öğrencilerin gün içerisinde sık sık duyuruları takip etmesi öneriliyor.

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar ilan edildiği anda adaylar için tek bir adres olacak:

E-BİDEB Sistemi: Başvuru sonuçları, TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak "Başvurularım" veya "Başvuru Durumu" alanından öğrenilebilecek.

Resmi Duyuru: Ayrıca eş zamanlı olarak tubitak.gov.tr adresindeki "Duyurular" sekmesinde destek almaya hak kazananların listesi pdf formatında yayımlanacaktır.

PROJE DESTEĞİ ALACAKLAR İÇİN SIRADAKİ ADIM NE?
Eğer projeniz destek almaya hak kazanırsa;

Tahakkuk ve Ödeme: Belirlenen destek tutarları (mevcut dönem için 9.000 TL'ye kadar olan kısım) proje yürütücüsünün hesabına yatırılacaktır.


Harcama ve Raporlama: Harcamaların en geç 12 ay içinde tamamlanması ve sonuç raporunun e-BİDEB sistemine yüklenmesi zorunludur. Unutmayın, faturaların proje ekibi adına ve proje süresi içinde kesilmesi hayati önem taşır!

