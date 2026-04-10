Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

CEZA SINIRINDAKİLER

60. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.



Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak. Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşılsında son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor. Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynanacak maçla beraber 60. kez kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takım ile Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken Beşiktaş, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Süper Lig'de oynanan 59 maçın 37'sinde Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 124 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 57 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN



Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 29 karşılaşmanın 19'undan galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 55 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 17 kez ağları sarstı.



İSTANBUL'DAKİ SON 10 MAÇTA GOL RAPORU



Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında taraftarlar gole doyuyor. İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada toplam 25 kez gol sevinci yaşandı. Beşiktaş, söz konusu süreçte 15 gol attı. Kırmızı-beyazlı ekip ise rakip ağları 10 kez havalandırdı. İki ekibin geride kalan 10 sezonda İstanbul'daki randevularında sadece 2 kez gol sesi çıkmazken, 8 müsabakada meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:





Sezon Maç Skor 2015-2016 Beşiktaş-Antalyaspor 1-0 2016-2017 Beşiktaş-Antalyaspor 3-0 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Beşiktaş-Antalyaspor 2-3 2019-2020 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2 2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 2021-2022 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0 2022-2023 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0 2023-2024 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2 2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 4-2

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Kayatepe'nin yardımcılıkları Furkan Ürün ve Murat Altan. VAR hakemi olarak Altan Deniz Kayatepe görev yapacak Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Salih, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.







Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Ballet, Safuri, Saric, Storm, Van de Streek.



BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.



NDIDI FORMA GİYEMEYECEK



Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.



