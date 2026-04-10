10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-282'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-052'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-050'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-066'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
1-045'
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Salih Uçan: "Bu takım güçlendi!"

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, açıklamalarda bulundu.

"MAÇTAN ÖNCE DE KONUŞTUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Bütün planlarımız sahaya yansıdı gibi. Maçtan önce de konuştuk, kazanırken de kaybederken de mücadeleye devam. İçerideki güzel havayı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar ağırlığımızı koyduğumuz ve galibiyeti aldığımız bir maç oldu." dedi.

"BU TAKIM GÜÇLENDİ"

Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki futbolcu, "Ben takımın güçlendiğini (Ara transfer dönemi) düşünüyorum, kendi düşüncem böyle. Bu böyle de devam edecek. Çok ciddi çalışan ve araştıran bir grup var. Bu takım güçlendi ve yazın da güçlenmeye devam edecek. Saha sonuçları geçerli oluyor hep ama saha sonuçları da gelecek. Kırılma maçlarında talihsiz, şanssız şeyler oldu. Bu şanssızlığı kırmak lazım. Talihsizliğin artık Beşiktaş'ın üzerinden gitmesi lazım. Bazen şanssızlık oluyor, bazen de başkalarının getirdiği şeyler oluyor. Hem biz hem de başkaları bu durumlara dikkat ederse Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
