Dolmabahçe'de gol yağmuru: Beşiktaş, Antalyaspor'u devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada ise Jota Silva, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyasporlu Sander van de Streek, farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1 oldu.
Maçın 33. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, skoru 3-1'e getiren golü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.
İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Antalyaspor'da Samuel Ballet, 47. dakikada Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-2 oldu.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, kendisinin 2. takımının 4. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi 4-2 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 55'ye yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 28 puanda kalan Antalyaspor ise 13. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan kullanılan kornerde Orkun Kökçü sağ ayağıyla ortayı yaptı, ön direğe hareketlenen Jota Silva'nın kafa vuruşunun ardından top yandan auta çıktı.
KALECİ KORNERE ÇELDİ
Maçın 4. dakikasında Beşiktaş yine etkili geldi... Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hyeon-Gyu Oh sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Julian topu kornere çeldi.
ORKUN ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Mücadelenin 5. dakikasında Cengiz Ünder'in pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, ceza sahası yayı üzerinde sağ ayağının dışıyla topun dibine girdi, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
JOTA SILVA ATTI, FARK İKİYE ÇIKTI!
Karşılaşmanın 9. dakikasında Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jota Silva sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.
ANTALYASPOR'UN GOLÜ İPTAL
Maçın 14. dakikasında Antalyaspor'da savunma arkasına sarkan Samuel Ballet ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
ANTALYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ
Mücadelenin 21. dakikasında Antalyaspor'un hızlı gelişen hücumunda sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt sağ ayağıyla ortaladı, ceza alanı içi sağ çaprazında bulunan Sander van de Streek kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti ve fark 1'e indi.
OH ATTI, BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmanın 33. dakikasında sol kanattan çalımlarla ilerleyen Junior Olaitan, topu yerden içeriye çevirdi. Ceza alanı içi sol çaprazında bulunan Hyeon-Gyu Oh sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın üzerinden geçerek ağlara gitti ve fark yeniden 2'ye çıktı.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!
Dakikalar 40'ı gösterirken Junior Olaitan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hyeon-Gyu Oh ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Julian topu kornere çeldi.
Maçın 47. dakikasında Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in pasıyla topla buluşan Samuel Ballet ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top yakın köşeden ağlarla buluştu ve fark yeniden 1'e indi.
BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 56. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Hyeon-Gyu Oh içeriye pasını aktardı, kale sahasında Saric'in ters vuruşunun ardından kaleci Julian topu kontrol etti.
OH ATTI, FARK İKİYE ÇIKTI!
Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Julian topu çıkardı. Kale sahası içi sağ çaprazında topu kontrol eden Hyeon-Gyu Oh, topu sağa çekip Julian'ı çalımladıktan sonra dar açıdan ağları havalandırdı ve skor 4-2'ye geldi.
Dakika 74'te Antalyaspor atağında Sander van de Streek ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan ortayı yaptı, arka direkte Amir Murillo topu kornere gönderdi.
CENGİZ ÜNDER'E TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlardan Cengiz Ünder'e tepki geldi.
Siyah-beyazlı tribünler, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 77. dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder'i oyundan çıktığı sırada ıslıkladı.
Beşiktaş'ta bu dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder yerine Kristjan Asllani oyuna dahil oldu.
ORKUN HEM ATTI HEM ATTIRDI
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, galibiyette büyük rol oynadı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Cengiz Ünder'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu, 4 dakika sonra da Jota Silva'nın attığı golün pasını verdi.
Kaptan Orkun Kökçü bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
JOTA SILVA GOLLE DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 9 maç sonra sahaya çıkan 11 kişilik kadroda kendine yer bulan Jota Silva, geri dönüşünü golle taçlandırdı.
Son olarak 26 Ocak'ta oynanan Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli oyuncu, daha sonra formasına hasret kaldı. Eyüpspor maçının ardından sadece 3 maçta toplam 16 dakika görev yapan siyah-beyazlı futbolcu, 14 maç sonra da gol sevinci yaşadı.
Portekizli futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
HYEON-GYU OH'TAN 7. GOL
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor karşısında attığı gollerle yıldızlaştı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Güney Koreli oyuncu, 59. dakikada kaleciden seken topu takip ederek takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti.
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a geldikten sonra 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. golünü atmayı başardı.
Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ağlarını peş peşe havalandırmayı başaran Oh, 3 haftalık suskunluğu sonrasında siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşadı.
Oh, Çaykur Rizespor'la oynanan kupa maçında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
EL BİLAL TOURE SAHALARA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 6 maç aranın ardından sahalara döndü.
RAMS Başakşehir ile 15 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Jota Silva'nın yerine oyuna girdi.
El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamadı. Beşiktaş bu bölümde 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
EMİRHAN TOPÇU CEZALI
Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören Emirhan Topçu cezalı duruma düştü.
Siyah-beyazlı oyuncu, ligde gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
Bu sezonki 8. sarı kartını gören Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısında da cezası nedeniyle bir müsabakada görev yapamamıştı.
SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Fenerbahçe ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmanın ortasında Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken, Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada cezalı Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı görevlendirdi.
Deneyimli teknik adam, kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yerine ise sağ kanatta Cengiz Ünder'e forma verdi. Sol kanatta ise uzun bir aradan sonra Jota Silva görev yaptı.
Derbide ilk 11'de yer alan Kristjan Asllani ise yedek kulübesinde yer aldı.
EMİRHAN TOPÇU, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.
25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.
AGBADOU VE CERNY, İLK KEZ YEDEK SOYUNDU
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.
Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.
Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.
KARTAL KAYRA YILMAZ, 4 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI
Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formasına kavuştu.
Kartal Kayra, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yaptı.
25 yaşındaki oyuncu, ligde ise 8 maç sonra forma giydi. Süper Lig'de son olarak 20. haftadaki Konyaspor müsabakasında süre alan Kartal Kayra, sonraki 8 maçta yedek soyunmuştu.
TÜPRAŞ STADI, "ÖZEL KONUKLARI"NI AĞIRLADI
Beşiktaş Kulübünün Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadı'nda ağırlandı.
Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ile icra kurulu danışmanı Şule Gökırmak, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden konuklarıyla statta bulunan restoranda yemekte bir araya geldi.
"Özel konuklar", Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçını kendilerine ayrılan özel bölümden takip etti.
TARAFTARDAN "KIRMIZI KART" PROTESTOSU
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçında "kırmızı kart" protestosunda bulundu.
Kuzey kale arkasındaki siyah-beyazlı futbolseverler, maçtan önce ellerindeki kırmızı kartonlarla son haftalardaki hakem performanslarına tepki gösterdi.
11 KASIM'DA ŞEHİT DÜŞEN ASKERLER ANILDI
11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerler maçta anıldı.
Beşiktaş Kulübünün katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda, şehitlerin aileleri ve çocukları Tüpraş Stadı'nda misafir edildi.
Şehitlerin emanetleri olan çocuklar, Antalyaspor müsabakasında seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.
MIRCEA LUCESCU UNUTULMADI
Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.
Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.
Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.
4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0
9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0
21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1
33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1
40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Antalyaspor, şık golle farkı yeniden 1'e indirdi. Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet'in içe kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top üst direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-2
56. dakikada Oh'un ceza sahası sol çaprazından penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Saric'in yaptığı ters vuruşta kaleci Julian, iki hamlede topun ağlarla buluşmasını engelledi.
58. dakikada Jota Silva'nın sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya gelişine vuran Murillo'nun şutunda kaleci Julian, köşeye iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı.
59. dakikada Oh kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Julian, topu sektirdi. Seken topu kaleciden kurtaran Güney Koreli oyuncu, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2
79. dakikada sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Toure, topa gelişine vurdu. Julian'ın sektirdiği meşin yuvarlağı Cerny, yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak top bir kez daha kalecide kaldı.
80. dakikada Murillo'nun hatalı pasında araya giren Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere gönderdi.
Beşiktaş, maçı 4-2 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Cerny), Orkun Kökçü (Dk. 87 Salih Uçan), Olaitan, Cengiz Ünder (Dk. 77 Asllani), Jota Silva (Dk. 63 Toure), Oh
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 37 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 37 Doğukan Sinik), Paal, Safuri, Ceesay (Dk. 87 Storm), Saric, Van de Streek, Ballet (Dk. 90 Samet Karakoç)
Goller: Dk. 5 Orkun Kökçü, Dk. 9 Jota Silva, Dk. 33 ve 59 Oh (Beşiktaş), Dk. 21 Van de Streek, Dk. 47 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ballet, Dk. 44 Safuri (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 85 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
