El Bilal Toure sahalara döndü

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 6 maç aranın ardından sahalara döndü.
RAMS Başakşehir ile 15 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Jota Silva'nın yerine oyuna girdi.
El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamadı. Beşiktaş bu bölümde 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
RAMS Başakşehir ile 15 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Jota Silva'nın yerine oyuna girdi.
El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamadı. Beşiktaş bu bölümde 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.