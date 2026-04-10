10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Ozan Kabak'lı Hoffenheim'dan ilk yarıda geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Augsburg'un Hoffeinheim'ı konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Hoffenhaim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

10 Nisan 2026 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Augsburg, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim'i konuk etti.

WWK Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Augsburg'un gollerini 11. dakikada Alexis Claude Maurice ve 14. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.

Hoffenheim'in golleri ise 35. dakikada Robin Hranac ve 42. dakikada Bazoumana Toure'den geldi.

İkinci yarı başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Öte yandan Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Augsburg, 33 puana yükseldi ve 10. sırada yer aldı.

4 maçtır kazanamayan Hoffenheim ise 51 puanla 5. sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
