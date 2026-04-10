Ozan Kabak'lı Hoffenheim'dan ilk yarıda geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Augsburg, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim'i konuk etti.



WWK Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Augsburg'un gollerini 11. dakikada Alexis Claude Maurice ve 14. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.



Hoffenheim'in golleri ise 35. dakikada Robin Hranac ve 42. dakikada Bazoumana Toure'den geldi.



İkinci yarı başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.



Öte yandan Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.



Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Augsburg, 33 puana yükseldi ve 10. sırada yer aldı.



4 maçtır kazanamayan Hoffenheim ise 51 puanla 5. sırada konumlandı.



Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



