10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-282'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-052'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-050'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-066'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
1-045'
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Paris, Monaco'nun dev serisini bitirdi!

Fransa Ligue 1'de Paris FC, sahasında Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

10 Nisan 2026 21:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paris, Monaco'nun dev serisini bitirdi!
Fransa Ligue 1 29. hafta maçında Paris FC, sahasında Monaco'yu ağırladı. Paris FC, Monaco karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Paris FC'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonathan Ikone, 8. dakikada Ciro Immobile, 21. dakikada Jonathan Ikone ve 71. dakikada Luca Koleosho kaydetti. Monaco'nun golünü 36. dakikada Folarin Balogun attı.

Bu sonucun ardından Paris FC, ligde 35 puana yükseldi. Ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Monaco, 49 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Paris FC, Metz deplasmanına gidecek. Monaco, sahasında Auxerre'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
