Paris, Monaco'nun dev serisini bitirdi!

Fransa Ligue 1 29. hafta maçında Paris FC, sahasında Monaco'yu ağırladı. Paris FC, Monaco karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Paris FC'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonathan Ikone, 8. dakikada Ciro Immobile, 21. dakikada Jonathan Ikone ve 71. dakikada Luca Koleosho kaydetti. Monaco'nun golünü 36. dakikada Folarin Balogun attı.
Bu sonucun ardından Paris FC, ligde 35 puana yükseldi. Ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Monaco, 49 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Paris FC, Metz deplasmanına gidecek. Monaco, sahasında Auxerre'yi ağırlayacak.
