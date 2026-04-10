Beşiktaş'tan Mircea Lucescu için anlamlı hamle

Beşiktaşlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu…" yazılı pankartla çıktı.

10 Nisan 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 19:48
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, hayatını kaybeden eski teknik direktörü Mircea Lucescu için anlamlı bir hamleye imza attı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu…" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesi ısınmaya Mircea Lucescu tişörtüyle çıktı.



SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
