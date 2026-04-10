Trabzonspor'a yeni Oulai: Rafael Coutinho

Trabzonspor, orta saha transferinde yeni bir genç oyuncunun peşine düştü.
Geçen sezon Christ Oulai'yi kadrosuna katan ve 20 yaşındaki futbolcudan büyük verim alan Trabzonspor, benzer profilde transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Palmeiras'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.
Palmeiras'ın U20 takımında forma giyen Coutinho, bu sezon 71 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
