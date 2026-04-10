10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-283'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-054'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-052'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-067'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
2-047'
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Trabzonspor'a yeni Oulai: Rafael Coutinho

Trabzonspor, Palmeiras'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Nisan 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, orta saha transferinde yeni bir genç oyuncunun peşine düştü.

Geçen sezon Christ Oulai'yi kadrosuna katan ve 20 yaşındaki futbolcudan büyük verim alan Trabzonspor, benzer profilde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Palmeiras'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Palmeiras'ın U20 takımında forma giyen Coutinho, bu sezon 71 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 8 gol attı ve 4 asist yaptı. 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
