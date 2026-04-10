10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Arsene Wenger: "Türkiye gelişiyor"

Arsene Wenger, Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2026 18:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı yapıldı. Etkinliğe Arsene Wenger de katıldı.

beIN Sports'a konuşan ve milli takımımızın Dünya Kupası'nda şansını değerlendiren Fransız spor adamı, "Herkes tabii ki gruptan çıkmayı hedefliyor. Çok fazla takım var. Deneyimlerim bana gösterir ki, çok fazla takım olduğunda milli takımlar arasında dayanışma olmak zorunda. Daha önce 17 yaş altı milli takımlarında bu kadar takımla mücadele edilmişti. Çok uzun bir organizasyon. Mental olarak ayakta kalmak önemli." dedi.

Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışına dair konuşan Wenger, "Türkiye futbolu gelişmeye devam ediyor. Ben de aslında bu organisyon için buradayım ve tamamen yüksek bir potansiyele sahip. Profesyonel liglerle ilgili konuşmuyorum. Ben sadece alt yaş grupları sistemiyle ilgili konuşuyorum. Epey ülkeyi analiz ettik. Ülkeler gelişmeye devam ediyor. Türkiye'yi de bu konuda gelişmeye devam ederken görüyoruz ve daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.