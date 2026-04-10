Arsene Wenger: 'Türkiye gelişiyor'

Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı yapıldı. Etkinliğe Arsene Wenger de katıldı.
beIN Sports'a konuşan ve milli takımımızın Dünya Kupası'nda şansını değerlendiren Fransız spor adamı, "Herkes tabii ki gruptan çıkmayı hedefliyor. Çok fazla takım var. Deneyimlerim bana gösterir ki, çok fazla takım olduğunda milli takımlar arasında dayanışma olmak zorunda. Daha önce 17 yaş altı milli takımlarında bu kadar takımla mücadele edilmişti. Çok uzun bir organizasyon. Mental olarak ayakta kalmak önemli." dedi.
Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışına dair konuşan Wenger, "Türkiye futbolu gelişmeye devam ediyor. Ben de aslında bu organisyon için buradayım ve tamamen yüksek bir potansiyele sahip. Profesyonel liglerle ilgili konuşmuyorum. Ben sadece alt yaş grupları sistemiyle ilgili konuşuyorum. Epey ülkeyi analiz ettik. Ülkeler gelişmeye devam ediyor. Türkiye'yi de bu konuda gelişmeye devam ederken görüyoruz ve daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
beIN Sports'a konuşan ve milli takımımızın Dünya Kupası'nda şansını değerlendiren Fransız spor adamı, "Herkes tabii ki gruptan çıkmayı hedefliyor. Çok fazla takım var. Deneyimlerim bana gösterir ki, çok fazla takım olduğunda milli takımlar arasında dayanışma olmak zorunda. Daha önce 17 yaş altı milli takımlarında bu kadar takımla mücadele edilmişti. Çok uzun bir organizasyon. Mental olarak ayakta kalmak önemli." dedi.
Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışına dair konuşan Wenger, "Türkiye futbolu gelişmeye devam ediyor. Ben de aslında bu organisyon için buradayım ve tamamen yüksek bir potansiyele sahip. Profesyonel liglerle ilgili konuşmuyorum. Ben sadece alt yaş grupları sistemiyle ilgili konuşuyorum. Epey ülkeyi analiz ettik. Ülkeler gelişmeye devam ediyor. Türkiye'yi de bu konuda gelişmeye devam ederken görüyoruz ve daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.