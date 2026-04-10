10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Real Madrid'den ligde yine kayıp!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 10 Nisan 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya La Liga'da Real Madrid'den kayıplar devam ediyor! La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Real Madrid, 51. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-1'i buldu.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 70, Girona 38 puana yükseldi.

La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Maç eksiği bulunan lider Barcelona (76), sahasında ağırlayacağı Espanyol'u mağlup etmesi durumunda Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 9'a yükselecek.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında bu kez Alaves'i ağırlayacak. Girona ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
