10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Tottenham'dan Andrew Robertson hamlesi

Sezon sonu planlamalarını sürdüren Tottenham'ın, Liverpool ile yollarını ayıracak olan Andrew Robertson'ı tecrübesinden faydalanmak için kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

calendar 10 Nisan 2026 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tottenham'dan Andrew Robertson hamlesi
Sezon sonuna yaklaşılırken kulüpler gelecek planlamalarını hızlandırmaya başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, sezon sonunda Liverpool ile vedalaşacak olan Andrew Robertson için harekete geçtiği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre lacivert-beyazlı ekip, 32 yaşındaki sol beki kadrosuna dahil ederek tecrübesinden yararlanmayı amaçlıyor.

İLK TEMAS KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE

Ayrıca Kuzey Londra temsilcisinin oyuncuyla ilk teması kış transfer döneminde kurduğu da aktarıldı.

LIVERPOOL AYRILIĞI AÇIKLADI

Liverpool, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 yaşındaki sol beki ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurmuştu.

Ayrılığın açıklanmasının ardından röportaj veren Robertson, "Bu futbol kulübündeki harika anılara her zaman özlemle bakacağım, kulübe dokuz yıl boyunca ruhumu ve kalbimi koydum ve pek pişmanlığım yok." ifadelerini kullanmıştı.

LIVERPOOL'DA NE YAPTI?

2017/2018 sezonunda Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson; 373 maçta 13 gol - 69 asistlik performans sergiledi.

Robertson; iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.