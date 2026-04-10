10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, organizasyonda yarı finale yükseldi.

calendar 10 Nisan 2026 18:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Neslihan Arın, İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonun beşinci gününde, Almanya adına yarışan Yvonne Li ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen milli badmintoncu, adını yarı finale yazdırdı.

Neslihan, son 32 turunda Belçikalı Clara Lassaux, son 16 turunda da Ukraynalı Yevheniia Kantemyr'i 2-0 mağlup etmişti.

Avrupa şampiyonalarındaki 4. madalyasını garantileyen Neslihan, daha önce 2021, 2022 ve 2024 yıllarında üçüncü olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
