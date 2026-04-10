Chelsea'de Liam Delap için ayrılık ihtimali!

Chelsea'nin geçen yaz kadrosuna kattığı Liam Delap, Londra temsilcisinde beklentilerin altında kaldı.



Chelsea'de sakatlıklarıyla da dikkat çeken Delap, forma şansı bulduğu 33 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



İngiliz ekibi, Enzo Maresca'nın ardından Liam Rosenior'un da ilk tercihi olmayan 23 yaşındaki futbolcu ile yaz aylarında yollarını ayırmayı düşünüyor.



Premier Lig'den Everton, Liam Delap'ın durumunu yakından takip ediyor.



Liam Delap'ı geçen sezon Ipswich Town'dan kadrosuna katan Chelsea, İngiliz futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Liam Delap'ın, Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.



