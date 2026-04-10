10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Chelsea'de Liam Delap için ayrılık ihtimali!

Chelsea, geçen yaz kadrosuna kattığı Liam Delap ile bu yaz yollarını ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

10 Nisan 2026 18:40
Chelsea'nin geçen yaz kadrosuna kattığı Liam Delap, Londra temsilcisinde beklentilerin altında kaldı.

Chelsea'de sakatlıklarıyla da dikkat çeken Delap, forma şansı bulduğu 33 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

İngiliz ekibi, Enzo Maresca'nın ardından Liam Rosenior'un da ilk tercihi olmayan 23 yaşındaki futbolcu ile yaz aylarında yollarını ayırmayı düşünüyor.

Premier Lig'den Everton, Liam Delap'ın durumunu yakından takip ediyor.

Liam Delap'ı geçen sezon Ipswich Town'dan kadrosuna katan Chelsea, İngiliz futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Liam Delap'ın, Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
