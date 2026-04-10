Darvin Ham, Pelicans için başantrenör adayları arasında

NBA muhabiri Brandon Robinson'a göre, eski Los Angeles Lakers başantrenörü ve şu anda Milwaukee Bucks'ta yardımcı koç olarak görev yapan Darvin Ham, New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenörü olabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.



2025-26 sezonuna 2-10'luk kötü bir başlangıç yapan Pelicans, bu süreçte Willie Green ile yollarını ayırmış ve göreve geçici olarak James Borrego'yu getirmişti.



Borrego'nun geçici görev süresince takım üzerinde olumlu bir etki bıraktığı belirtilse de, kulübün uzun vadeli planlarında farklı bir ismin öne çıktığı ifade ediliyor.



Robinson, konuyla ilgili olarak, "Takım içinde saygı görmesine rağmen, kaynaklara göre Pelicans'ın 2026-27 sezonunda Borrego'nun geçici etiketini kaldırması beklenmiyor. Borrego'nun yeniden yardımcı koç rolüne dönme ihtimali bulunuyor. Ancak bu yaz yönetim katında en çok konuşulan isim Milwaukee Bucks yardımcı antrenörü Darvin Ham," ifadelerini kullandı.



Darvin Ham, daha önce Lakers'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş ve 2023 yılında LeBron James ile Anthony Davis önderliğindeki takımı Batı Konferansı finallerine taşımıştı. Ayrıca, NBA tarihindeki ilk Sezon İçi Turnuva şampiyonluğunu da kazanmıştı.



Ancak Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı ilk turda elenmesinin ardından Ham görevden alınmış ve yerine JJ Redick getirilmişti.



Ham, şu anda Bucks'ta Doc Rivers'ın ekibinde görev yapıyor ve 2021 yılında Mike Budenholzer yönetiminde NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



Ayrıca Ham'in, Pelicans Başkanı Joe Dumars ile geçmişten güçlü bağları bulunuyor. Dumars, 2004 yılında Detroit Pistons'ın şampiyon kadrosunu kuran isim olarak biliniyor.



Zion Williamson, Dejounte Murray, Trey Murphy ve Herb Jones gibi isimlerin yanı sıra genç çekirdek oyuncular Jeremiah Fears, Derik Queen ve Yves Missi ile Pelicans, bu sezonki kötü performansın ardından gelecek sezon güçlü bir geri dönüş hedefliyor.



