10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Darvin Ham, Pelicans için başantrenör adayları arasında

NBA muhabiri Brandon Robinson'a göre, eski Los Angeles Lakers başantrenörü ve şu anda Milwaukee Bucks'ta yardımcı koç olarak görev yapan Darvin Ham, New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenörü olabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

10 Nisan 2026 14:02
Sporx.com dış haberler
2025-26 sezonuna 2-10'luk kötü bir başlangıç yapan Pelicans, bu süreçte Willie Green ile yollarını ayırmış ve göreve geçici olarak James Borrego'yu getirmişti.

Borrego'nun geçici görev süresince takım üzerinde olumlu bir etki bıraktığı belirtilse de, kulübün uzun vadeli planlarında farklı bir ismin öne çıktığı ifade ediliyor.

Robinson, konuyla ilgili olarak, "Takım içinde saygı görmesine rağmen, kaynaklara göre Pelicans'ın 2026-27 sezonunda Borrego'nun geçici etiketini kaldırması beklenmiyor. Borrego'nun yeniden yardımcı koç rolüne dönme ihtimali bulunuyor. Ancak bu yaz yönetim katında en çok konuşulan isim Milwaukee Bucks yardımcı antrenörü Darvin Ham," ifadelerini kullandı.

Darvin Ham, daha önce Lakers'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş ve 2023 yılında LeBron James ile Anthony Davis önderliğindeki takımı Batı Konferansı finallerine taşımıştı. Ayrıca, NBA tarihindeki ilk Sezon İçi Turnuva şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Ancak Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı ilk turda elenmesinin ardından Ham görevden alınmış ve yerine JJ Redick getirilmişti.

Ham, şu anda Bucks'ta Doc Rivers'ın ekibinde görev yapıyor ve 2021 yılında Mike Budenholzer yönetiminde NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Ayrıca Ham'in, Pelicans Başkanı Joe Dumars ile geçmişten güçlü bağları bulunuyor. Dumars, 2004 yılında Detroit Pistons'ın şampiyon kadrosunu kuran isim olarak biliniyor.

Zion Williamson, Dejounte Murray, Trey Murphy ve Herb Jones gibi isimlerin yanı sıra genç çekirdek oyuncular Jeremiah Fears, Derik Queen ve Yves Missi ile Pelicans, bu sezonki kötü performansın ardından gelecek sezon güçlü bir geri dönüş hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
