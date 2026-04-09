Kadir gecesi ne zaman 2026? Diyanet

Affedilme umuduyla ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten 2026 yılında Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edildi?

Kısa ve net cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü resmen idrak edilmiştir! Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek tarih, tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve ibadet yoğunluğuyla geçirilmiş, camiler dolup taşmış ve milyonlarca kişi bu eşsiz manevi fırsatı değerlendirmiştir. Uzmanlar ve din adamları, Kadir Gecesi'nin matematiksel kesinliğinden ziyade, bu şuurun yılın diğer günlerine de taşınması gerektiğinin altını çizmektedir.

Ramazan ayının başrol oyuncusu olan ve insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, manevi arınma için en büyük fırsat olarak nitelendiriliyor. İslam alimleri, 16 Mart 2026 tarihinde geride bıraktığımız bu özel gecenin feyzinin tüm yıla yayılması gerektiğini belirtirken, masada net olan bazı manevi kurallar var:

Ramazan'ın 27. Gecesi Vurgusu: Diyanet takvimi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın 26. gününü 27. gününe bağlayan geceyi, yani 16 Mart 2026 Pazartesi gününü Kadir Gecesi olarak işaretlemişti.

Manevi Teyakkuz Mesajı: Gecenin tam olarak hangi gün gizlendiği kesin olmamakla birlikte, Peygamber Efendimiz'in "Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın" hadisi şerifi doğrultusunda, ibadet ve duaların sadece o geceyle sınırlı kalmaması, her an teyakkuzda kalınması gerektiği duyuruldu.

Sonuç olarak; eller semaya açıldı, dualar edildi ve 2026 yılının Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edildi. Önümüzdeki 2027 yılının heyecanı şimdiden kalpleri sarmaya başladı.