Halkbank'ta gözler Efeler Ligi'nin play-off etabında

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Halkbank'ta başantrenör Radostin Stoytchev, normal sezonda istikrarlı bir performans sergilediklerini ama play-off'ların farklı bir mücadele olacağını söyledi.



Stoytchev, sezon boyunca genel olarak istikrarlı bir performans ortaya koyduklarını ifade etti.



Normal sezonda elde ettikleri derecenin karşılığını aldıklarını dile getiren Stoytchev, "Sezon boyunca yüksek seviyede istikrarlı bir performans sergiledik ve normal sezonda ikinciliği hak ettik. Ancak play-off'lar tamamen farklı bir oyun. Ziraat Bankkart ve Galatasaray gibi takımlar daha dengeli kadrolara sahip. Hem çok iyi Türk milli takım oyuncularına hem de tecrübeli yabancılara sahipler, bu nedenle benim için her iki takım da şampiyonluk için favori." dedi.



Geçmiş maçların bu süreçte belirleyici olmayacağını vurgulayan Bulgar çalıştırıcı, serinin zorluk derecesine dikkati çekerek "Önceki maçların play-off'larla hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen yeni bir hikaye olacak. Kesinlikle maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın bazı yönlerden bizden biraz daha fazlasına sahip olduğunu söyleyebilirim ama bu, bizim mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu seriyi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü finale çıkmayı gerçekten çok istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Son dört takımdan üçünün Ankara ekiplerinden oluşmasına da değinen Stoytchev, "Bu sezon ligin en güçlü takımlarının Ankara ve İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da güçlü ekipler var ancak İstanbul'da da Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli kulüpler bulunuyor. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüm takımlara saygı duyuyorum ve play-off sürecinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.



Takımı ve oyuncuları için sağlık dileyen Stoytchev, Ankaralı voleybolseverlere salona gelip desteklemeleri için çağrı yaptı.



Ahmet Samet Baltacı: "Play-off'larda güzel işler çıkaracağız, şampiyon olacağız"



Normal sezonda bloktan en çok sayı üreten Halkbank'ın orta oyuncusu Ahmet Samet Baltacı ise bu performansının çalışma ve yeteneğin bir sonucu olduğunu söyledi.



Takımın Avrupa'da istediği sonucu alamadığını aktaran Ahmet Samet, "Avrupa'da gruptan çıkamadık. Açıkçası bu bizde herhangi bir şey kaybettirmedi. Takım olarak üstüne koyarak devam ettiğimizi düşünüyorum. Biz böyle elendikten sonra, gruptan çıkamadıktan sonra her şeyden bir ders çıkararak, çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım play-off'larda güzel işler çıkaracağız, şampiyon olacağız." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray eşleşmesine de değinen 26 yaşındaki milli sporcu, ilk 4'teki ekiplerin milli takım için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray çok iyi bir takım. Onlara saygı duymalıyız. Rakibimize saygı duymazsak bu bizi rehavete uğratır. O yüzden onlara saygı duyarak, daha çok çalışarak emin adımlarla bu seriyi kazanmak istiyoruz. İlk 4'e baktığımız zaman gerçekten görünen şu ki Türk erkek voleybol takımı ciddi bir yol aldı. Umarım daha iyi olacak. Ama bu yolda emin adımlarla yürüyen bir Halkbank var. İnşallah bunun sonu kupayla taçlanacak. Dediğim gibi çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.



Taraftarların nerede olursa olsun yanlarında olmalarını isteyen Ahmet Samet, "Bu yolda onlar bizim en büyük destekçilerimiz. Biz sahada çalışıyoruz, onlar da bizi dışarıda desteklesinler." diyerek sözlerini tamamladı.



Play-off 1-4 etabında iki takım arasındaki ilk maç, 12 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin ikinci karşılaşması ise 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.



